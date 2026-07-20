Trump descarta ameaça de prefeito de Nova York sobre prender Netanyahu

O presidente americano, Donald Trump, descartou, nesta segunda-feira (20), que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, possa ser preso em Nova York, depois que o prefeito da cidade disse que avalia esta possibilidade.

O Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu em 2024 uma ordem de prisão contra Netanyahu por acusações de crimes de guerra e contra a humanidade pela ofensiva de Israel em Gaza, iniciada após os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023.

"Não será preso, de nenhuma maneira, forma ou figura, enquanto estiver nos Estados Unidos da América", assegurou Trump nas redes sociais. "Está lutando contra a República Islâmica do Irã", acrescentou.

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, disse recentemente que avalia com a equipe jurídica da cidade se teria poderes para ordenar ao Departamento de Polícia de Nova York prender um dirigente estrangeiro.

Netanyahu pode viajar a Nova York em setembro para participar da Assembleia Geral da ONU.

"Acredito que o primeiro-ministro Netanyahu pertence a Haia", disse Mamdani no sábado ao The New York Times. "É um criminoso de guerra".

O gabinete de Netanyahu reagiu com críticas a Mamdani e também ao TPI, com sede em Haia, nos Países Baixos, e afirmou que o tribunal não tem jurisdição nem nos Estados Unidos, nem em Israel.