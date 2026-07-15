Trump defende ICE após duas mortes em uma semana e diz que abordagens devem continuar

Oficiais do governo norte-americano de Donald Trump orientaram os agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) dos Estados Unidos a suspenderem a maioria das abordagens de veículos após duas mortes a tiros, em uma semana, segundo informações de terça-feira, 14, de pessoas familiarizadas com a decisão. Trump, porém, disse nesta quarta-feira, 15, que o serviço de imigração deve seguir fazendo as abordagens no trânsito.

A mudança de política ocorreu depois que um agente do ICE atirou e matou um motorista colombiano na segunda-feira, 13, no Maine, e uma semana após outro agente atirar e matar um motorista em Houston, no Texas. A sequência renovou as críticas às táticas de fiscalização da agência.

Além dos dois baleados, um terceiro homem morreu na terça durante um confronto com agentes de imigração. O mexicano, de 28 anos, não resistiu ao ser atropelado por uma carreta enquanto fugia de agentes de imigração e de outros policiais federais.

Trump, no entanto, minimizou as críticas. O republicano escreveu em sua rede social *Truth Social) que o ICE está "fazendo um EXCELENTE trabalho, um trabalho que precisa ser feito".

Acrescentou que, para remover criminosos que ele diz terem entrado no país sob a gestão democrata anterior, "devemos ser fortes, firmes e inteligentes, e NÃO PODEMOS abrir mão de uma das ferramentas de combate ao crime mais importantes e eficazes do ICE, A ABORDAGEM DE TRÂNSITO!". Trump afirma: "Se fizermos isso, estaremos jogando diretamente nas mãos dos criminosos."

Ainda não está claro se as declarações do presidente indicam que a restrição do trabalho do ICE foi revogada. A nova medida não proíbe completamente as abordagens de veículos: abre espaço para exceções ao executar um mandado criminal ou ao trabalhar com agências parceiras, de acordo com uma pessoa que falou sob condição de anonimato para discutir operações confidenciais de segurança pública.

Matthew Felling, porta-voz do senador do Maine, Angus King, disse que o gabinete do senador também foi informado pelo Departamento de Segurança Interna (DHS) que o ICE estava suspendendo as abordagens. Centenas de pessoas no Maine protestaram na terça-feira contra a morte a tiros de Johan Sebastián Durán Guerrero, um cidadão colombiano de 25 anos.

O DHS informou na segunda-feira, 13, que um agente, "temendo pela segurança pública", atirou e matou Durán Guerrero enquanto os agentes vigiavam a casa de alguém que acreditavam estar ilegalmente nos EUA e enfrentando uma ordem final de deportação do país.

O departamento informou em uma publicação no X (antigo Twitter) que, quando o ICE tentou parar um carro conduzido por alguém que saía da residência, a pessoa tentou fugir no veículo e o agente disparou. Isso representou uma mudança na versão anterior de King sobre o encontro, quando disse que o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, lhe informou que o agente abriu fogo após o homem tentar usar seu veículo como arma.

King disse que Mullin havia reportado que os agentes tentavam um mandado de prisão, mas não contra o homem que foi baleado. O DHS, que supervisiona o ICE, não respondeu a um e-mail solicitando esclarecimentos sobre o que levou ao tiroteio.

Em uma publicação contundente no X, Gustavo Petro - presidente da Colômbia que está prestes a deixar o cargo - chamou o tiroteio de assassinato direcionado "pelas mãos do governo dos EUA". A delegação do Maine no Congresso exigiu na terça "investigação abrangente, transparente e rápida". A morte de Durán Guerrero marcou pelo menos a nona vez que o ICE usou força letal desde que Trump iniciou sua repressão à imigração.

*Com informações da Associated Press (AP).