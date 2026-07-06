Trump critica short sellers e diz que não pretende devolver sino de abertura da NYSE

O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou short sellers e afirmou que somente esses investidores não têm aproveitado o bom momento do mercado acionário, enquanto outros bancos e empresas estão "se saindo bem". Em almoço no Rose Garden Club nesta segunda-feira, 6, o presidente citou como exemplo Goldman Sachs, Blackstone, BlackRock e outras empresas presentes.

"Nunca gostei de short sellers", frisou Trump, em referência aos investidores que utilizam a estratégia de vendas a descoberto para lucrar com a queda no preço de ativos financeiros como ações e commodities.

O republicano disse que "não pretende" devolver os sinos de abertura das bolsas americanas NYSE e Nasdaq. Trump tocou os sinos nesta segunda, durante evento na Casa Branca pela manhã. "Gostei dos sinos e não pretendo devolver. Não sei se deveria, mas não pretendo e não irei devolver", afirmou.

Trump reiterou que o presidente da China, Xi Jinping, visitará os Estados Unidos em setembro, provavelmente por volta do dia 24 de setembro.

O presidente também comentou sobre a reforma no Salão de Baile da Casa Branca, defendendo novamente a expansão como importante para segurança nacional e posição diplomática americana. "Recebemos o Rei Charles do Reino Unido e não havia espaço para receber todos os convidados que queríamos. Também queremos implementar um importante sistema de defesa e de drones, que serão instalados pelos melhores militares para ampliar a segurança", disse.