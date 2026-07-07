Trump critica Otan e aliados por falta de apoio no Irã às margens da cúpula da aliança

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a elevar o tom contra aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nesta terça-feira, 7, ao chegar à cúpula da aliança em Ancara, na Turquia, onde se reuniu bilateralmente com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

O republicano afirmou estar "muito desapontado" com a Otan e disse que, se o encontro não fosse realizado na Turquia, "provavelmente" não teria participado. Ele também criticou a falta de apoio durante a ofensiva americana contra o Irã, afirmando que França, Alemanha e outros aliados "nos decepcionaram".

Trump afirmou que o início da operação contra o Irã também serviu para "testar nossos aliados". "Não precisamos do dinheiro deles. Só quero lealdade", disse, reforçando as críticas aos países europeus que não apoiaram a ação militar americana.

Sobre o encontro com o líder turco, o republicano acrescentou que discutiria comércio, questões militares e o Irã com Erdogan durante a reunião. Segundo Trump, a Turquia "tem sido muito mais leal aos EUA do que outros países dos quais esperávamos mais lealdade" e classificou a relação bilateral como "especial".