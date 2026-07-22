Trump comparece à cerimônia de traslado de quatro soldados dos EUA mortos no Oriente Médio

O presidente dos EUA, Donald Trump, participou nesta quarta-feira (22) da transferência solene dos corpos de quatro soldados americanos mortos em combate no Oriente Médio.
O republicano prestou continência na pista da Base Aérea de Dover, em Delaware, enquanto cada um dos quatro caixões, cobertos com a bandeira americana, era retirado de um avião e colocado em veículos.
A cerimônia contou ainda com a presença do secretário de Defesa, Pete Hegseth, e do Chefe do Estado-Maior Conjunto, Dan Caine.
Mais cedo, Trump, afirmou nesta quarta-feira que o Irã "pagará um preço muito alto" caso continue promovendo ataques contra forças americanas no Oriente Médio.