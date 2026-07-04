Trump associa imigração ao declínio da Europa: 'fui eleito bem a tempo', diz

O presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu neste sábado, 4, na rede Truth Social, que a Europa estaria sofrendo as consequências de acolher "criminosos do Terceiro Mundo", associando isso ao aumento da criminalidade e ao declínio das condições no continente. "A Europa está aprendendo que, quando se acolhem criminosos do Terceiro Mundo, torna-se um país do Terceiro Mundo. Isso acontece rapidamente, num piscar de olhos. Fui eleito bem a tempo!!!", escreveu, reforçando sua defesa de políticas migratórias mais rígidas.