Trump anuncia tarifas de 100% para medicamentos genéricos em 2028

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (21) que os medicamentos genéricos importados estarão sujeitos a tarifas de 100% a partir de agosto de 2028.

"A partir de 1º de agosto de 2026, todos os medicamentos genéricos importados para os Estados Unidos continuarão se beneficiando de tarifas de 0% por um período de dois anos, após o qual as tarifas aumentarão para 100% por um ano", escreveu em sua rede Truth Social.