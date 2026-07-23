Trump ameaça punir houthis e Irã por ataque a navios sauditas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quinta-feira, 23, punir militarmente os houthis do Iêmen se o grupo continuar a interferir nas rotas comerciais da região do Golfo, acrescentando que Washington também irá responsabilizar o Irã.
"Há um ano, os Estados Unidos da América atacaram, de forma muito poderosa, os houthis por sua interferência no comércio e nas trocas comerciais, atirando em navios. Desde então, e durante nosso conflito com o Irã, eles agiram de forma muito responsável. Infelizmente, agora estão começando novamente, atirando em dois navios sauditas na noite passada", escreveu Trump na rede Truth Social.
Em uma postagem separada, Trump pontuou que o acordo civil nuclear com a Arábia Saudita será aprovado, mas está "totalmente sujeito" à adesão saudita aos Acordos de Abraão, que são tratados diplomáticos intermediados pelos EUA que normalizaram as relações entre Israel e vários países árabes.