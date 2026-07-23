Trump ameaça punir houthis e Irã por ataque a navios sauditas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quinta-feira, 23, punir militarmente os houthis do Iêmen se o grupo continuar a interferir nas rotas comerciais da região do Golfo, acrescentando que Washington também irá responsabilizar o Irã.

"Há um ano, os Estados Unidos da América atacaram, de forma muito poderosa, os houthis por sua interferência no comércio e nas trocas comerciais, atirando em navios. Desde então, e durante nosso conflito com o Irã, eles agiram de forma muito responsável. Infelizmente, agora estão começando novamente, atirando em dois navios sauditas na noite passada", escreveu Trump na rede Truth Social.