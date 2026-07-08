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Conflito no Oriente Médio 
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Trump ameaça ampliar ofensiva contra Irã: "Vamos atacá-los com força nesta noite" 

Declaração do presidente americano ocorre após retomada de ofensivas entre os países nesta terça-feira 

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Zero Hora

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Estadão Conteúdo

AFP

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