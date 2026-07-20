Trump alerta que Irã pagará 'muitas vezes' o preço pela morte de cada soldado dos EUA

O presidente americano, Donald Trump, advertiu o Irã, nesta segunda-feira (20), que o país pagará "muitas vezes mais" por cada soldado americano que matar, após Washington anunciar no fim de semana três novas mortes e um militar desaparecido.

"Cada vez que o Irã matar um soldado americano, pagará muitas vezes mais por esse assassinato!", publicou Trump em sua plataforma Truth Social.

"Esta ordem foi emitida ao secretário de Guerra, Pete Hegseth, ao chefe do Estado-Maior Conjunto, Daniel Caine, e a todos os líderes das Forças Armadas", acrescentou.

Trump irá na noite de terça-feira para uma base militar em Delaware para receber os corpos dos soldados americanos mortos recentemente, informou no X a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Dois soldados morreram na sexta-feira em ataques do Irã contra a Jordânia, que também deixaram um desaparecido. Um terceiro morreu na destruição de munições inimigas no Iraque.