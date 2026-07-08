Trump: acordo provisório dos EUA com Irã "acabou", mas negociações podem continuar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quarta-feira, 8, que o acordo provisório com o Irã "acabou", embora tenha dito que permitirá a continuidade das negociações.

"Para mim, acho que acabou", afirmou Trump ao ser questionado sobre a situação do cessar-fogo. "É simplesmente uma perda de tempo lidar com eles."

A declaração foi dada à margem da cúpula de dois dias da Otan, em Ancara, na Turquia, e horas depois de os EUA atacarem alvos no Irã - ação que Washington descreveu como retaliação a ataques contra navios-tanque no Estreito de Ormuz.

Trump acrescentou que representantes americanos podem manter as conversas, mas demonstrou ceticismo quanto a um desfecho. "Eles podem falar, mas acho que estão perdendo tempo", disse.