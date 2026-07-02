Tribunal europeu mantém multa de EUR 4,1 bilhões contra o Google

O Tribunal de Justiça da União Europeia confirmou, nesta quinta-feira (2), a multa recorde de 4,1 bilhões de euros (R$ 24,2 bilhões) imposta ao Google por práticas anticompetitivas relacionadas ao seu sistema operacional Android.

O tribunal rejeitou a segunda tentativa da gigante americana de anular a multa aplicada em 2018 pela Comissão Europeia, a maior sanção antimonopólio já imposta pelo bloco.

"O Tribunal de Justiça rejeita o recurso apresentado pelo Google e pela Alphabet (...) confirmando a sanção imposta", afirma a decisão.

A Alphabet, empresa matriz do Google, foi considerada corresponsável pela multa.

O órgão regulador antimonopólio da UE acusou o Google de abusar da popularidade de seu sistema operacional Android para sufocar a concorrência.