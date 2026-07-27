Tiroteio perto do Space Needle deixa três mortos e ao menos quatro feridos em Seattle (EUA)

Três pessoas morreram e ao menos quatro ficaram feridas em um tiroteio registrado no domingo nas proximidades do Space Needle, um dos principais pontos turísticos de Seattle, no noroeste dos Estados Unidos. Uma criança está entre as vítimas levadas ao hospital.

As mortes foram noticiadas pela emissora local KOMO. A polícia de Seattle havia informado inicialmente que várias pessoas foram atingidas pelos disparos, sem detalhar o número de vítimas.

A prefeita da cidade, Katie Wilson, afirmou que um suspeito foi detido. Ela havia informado, em um primeiro momento, que duas pessoas estavam sob custódia, mas depois revisou o número para uma.

Wilson agradeceu "aos agentes da polícia de Seattle que intervieram no local e detiveram um suspeito".

Segundo Susan Gregg, porta-voz do Centro Médico Harborview, quatro pacientes foram atendidos na unidade: uma criança, uma mulher de 39 anos, um homem de 23 e outra mulher, cuja idade não foi divulgada. Esta última foi encaminhada para cirurgia.

Um jornalista do Seattle Times relatou ter ouvido estrondos seguidos por uma rápida sequência de disparos. No momento do ataque, era realizado na região um festival que reunia estabelecimentos gastronômicos e comerciantes locais.