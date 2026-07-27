Tiroteio em Seattle deixa três mortos

Um tiroteio perto do emblemático Space Needle de Seattle deixou três mortos e pelo menos quatro feridos no domingo, incluindo uma criança, informaram as forças de segurança.

A polícia local anunciou a detenção de um suspeito e procura outra pessoa após o incidente ocorrido durante o festival gastronômico "Bite of Seattle", em uma popular área turística da cidade do noroeste dos Estados Unidos, conhecida pelo Space Needle, uma torre de observação construída para a Exposição Mundial de 1962.

Segundo o vice-comandante de polícia Tyrone Davis, tiros foram ouvidos por volta das 18h00 (22h00 de Brasília). "Duas pessoas trocaram tiros no local", onde duas armas foram recuperadas, acrescentou.

A polícia informou que três pessoas morreram no tiroteio.

O governador do estado de Washington, Bob Ferguson, disse que agentes da equipe SWAT da Patrulha Estadual foram mobilizados para ajudar a polícia local.

A prefeita Katie Wilson classificou o tiroteio como um "ato de violência atroz". "Nossa atenção está voltada para as pessoas cujas vidas foram tiradas, para aquelas que lutam para se recuperar e para as famílias ao lado delas", afirmou em um comunicado.

A porta-voz do Centro Médico Harborview, Susan Gregg, declarou que o hospital recebeu quatro vítimas do tiroteio: uma criança, um homem de 23 anos, uma mulher de 39 e outra de idade desconhecida que foi encaminhada para cirurgia.

Segundo o vice-comandante da polícia, as pessoas hospitalizadas estão em "condição estável".