'The Pitt' e 'Hacks' lideram indicações ao Emmy

O drama médico "The Pitt" e a comédia "Hacks" lideraram, nesta quarta-feira (8), as indicações ao Emmy, o equivalente ao Oscar da televisão americana.

"The Pitt" recebeu 25 indicações, incluindo uma para Melhor Série de Drama, enquanto a quinta e última temporada de "Hacks" recebeu 24, uma delas para Melhor Série de Comédia.

Nas categorias das minisséries, "Beef" (Treta) dominou com 16 indicações.

Espécie de mistura entre "Plantão Médico" e "24 Horas", "The Pitt" já havia sido coroada Melhor Série de Drama no ano passado, graças ao seu ritmo implacável que retrata o cotidiano de médicos da sala de emergências de um hospital em Pittsburgh, Pensilvânia.

Em sua segunda temporada, autoridades de imigração levam uma mulher ferida ao hospital. A série faz alusão às ameaças que a pesquisa médica enfrenta devido aos cortes orçamentários do governo do presidente americano, Donald Trump.

Noah Wyle, que alcançou a fama com seu papel em "Plantão Médico", é mais uma vez o favorito para Melhor Ator, prêmio que já recebeu em 2025 por sua interpretação em "The Pitt".

Mas a hegemonia do drama médico pode ser desafiada por "Pluribus", que recebeu 18 indicações.

Criada por Vince Gilligan, também por trás de "Breaking Bad", a série da Apple TV acompanha uma escritora misantropa imune a um vírus que deixou a humanidade completamente feliz e satisfeita.

Já premiada com um Globo de Ouro em janeiro, sua atriz principal, Rhea Seehorn, é uma forte candidata ao Emmy de Melhor Atriz.

Os outros concorrentes ao prêmio de Melhor Série de Drama são o thriller político de Keri Russell, "The Diplomat" (A Diplomata); a série de espionagem "Slow Horses" e "A Knight of the Seven Kingdoms" (O Cavaleiro dos Sete Reinos), um prelúdio de "Game of Thrones".

- "Hacks" contra "Widow's Bay" -

No campo da comédia, a competição está dividida entre um veterano favorito e um estreante.

"Hacks", a história de uma comediante que tenta reviver sua carreira com a ajuda de sua assistente millennial, lidera com 24 indicações.

A estrela da série, Jean Smart, já ganhou quatro Emmys por sua interpretação de Deborah Vance e foi indicada novamente. Sua colega de elenco, Hannah Einbinder, ganhou seu primeiro Emmy no ano passado.

No entanto, compete com a nova série de comédia de terror da Apple TV, "Widow's Bay" (O Segredo de Widow's Bay), que alcançou 19 indicações.

Espera-se uma competição acirrada na disputa pela comédia, com Shrinking (Falando a Real), da Apple TV+, estrelada por Jason Segel e Harrison Ford como psiquiatras, e a temporada final de "The Bear" (O Urso), uma sátira da cena gastronômica de Chicago.

"The Bear" já ganhou 21 prêmios Emmy em anos anteriores, incluindo dois para seu protagonista, Jeremy Allen White, embora ele tenha ficado de fora da disputa este ano.

Entre os indicados a Melhor Minissérie estão "Beef" (Treta) e "História De Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette". Esta última atraiu bastante atenção por revisitar o namoro do casal e suas mortes prematuras, mas recebeu apenas seis indicações.

"Beef", da Netflix, estrelada por Oscar Isaac e Carey Mulligan em sua segunda temporada, continua explorando a dinâmica explosiva entre dois casais.

A cerimônia de gala acontecerá em 14 de setembro em Los Angeles e será apresentada pela atriz veterana de "Law & Order: Special Victims Unit" (Lei & Ordem: Unidade de Vítimas Especiais), Mariska Hargitay.