Testemunhas relatam estrondo no centro de Dubai e aéreas alteram voos para os Emirados

Testemunhas relataram ter ouvido estrondos no centro de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, nesta quinta-feira, 16, informou o Jerusalém Post. Até o momento, não há informações sobre danos ou vítimas.

As explosões ocorreram após relatos de interceptação de mísseis sobre a cidade em meio a novos ataques iranianos contra alvos nos Emirados Árabes Unidos, informou a EuroNews.

Os ataques iranianos foram retomados após meses e não ocorriam desde o cessar-fogo entre os EUA e o Irã e a assinatura de um memorando de entendimento para encerrar a guerra em meados de junho.

As tensões causam transtornos para viajantes que voam ou partem dos Emirados Árabes Unidos.

A Gulf News informou que a British Airways e da Singapore Airlines estenderam a suspensão de voos para destinos na região até outubro, sinalizando que as companhias aéreas permanecem cautelosas apesar de uma gradual diminuição das tensões em outros lugares.

Os voos entre Singapura e Dubai foram cancelados até 24 de outubro, anunciou a Singapore Airlines nesta quinta-feira, segundo a Gulf News. Os clientes afetados pelos cancelamentos podem solicitar o reembolso integral da parte não utilizada da passagem, disse a companhia.