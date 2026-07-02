Tesla aumenta em 25% as vendas globais no segundo trimestre, após queda em 2025

A fabricante de automóveis americana Tesla, especializada em veículos elétricos e armazenamento de energia, anunciou nesta quinta-feira (2) que entregou mais de 480 mil veículos em todo o mundo durante o segundo trimestre, 25% a mais que no início de 2025, quando a imagem da marca foi abalada.

Segundo seu site, a empresa, que não divulga dados geográficos, entregou exatamente 480.126 veículos aos seus proprietários entre abril e junho.

Este número supera a estimativa consensual dos analistas da FactSet (401 mil unidades) e a estimativa elaborada pela própria empresa (406.024 unidades).

Os analistas do Deutsche Bank esperavam a entrega de 416 mil veículos durante este período, destacando que a Europa foi o principal motor de crescimento (cerca de 40%), seguida pela China.

As vendas na América do Norte, por outro lado, despencaram, recuando 21%.

Vários incentivos para a compra de veículos elétricos, em particular um crédito fiscal federal de 7.500 dólares (cerca de 38,9 mil reais), foram eliminados pelo governo de Donald Trump.

As vendas da Tesla foram afetadas durante o primeiro semestre de 2025 pelo aumento da concorrência, mas, sobretudo, pela colaboração do proprietário da empresa, o magnata Elon Musk, com Trump e com governos de extrema direita na Europa.

Consequentemente, a Tesla foi alvo de atos de vandalismo, apelos ao boicote e protestos.

Musk e Trump se distanciaram há aproximadamente um ano.

No segundo trimestre deste ano, a empresa com sede em Austin, Texas, produziu 451.758 veículos em todo o mundo, em comparação com os 410.244 do ano anterior.