Terremoto de magnitude 7,4 atinge o sul do México; EUA emitem alerta de tsunami

Tremor fez prédios serem evacuados na Cidade do México. YURI CORTEZ / AFP

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a costa sul do México, perto da fronteira com a Guatemala, nesta sexta-feira (17). O Sistema de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos emitiu um alerta de risco de tsunami no México e na Guatemala. As informações são do site g1.

O tremor ocorreu no mar, próximo à cidade mexicana de Puerto Madero, mas foi sentido com intensidade na região de Chiapas, no sul do México, além de diversas áreas da Guatemala e até de El Salvador. Até o momento, autoridades dos países afetados não relataram mortes nem danos graves.

O terremoto teve profundidade de 10 quilômetros, considerada baixa, o que pode intensificar os efeitos do tremor em terra e aumentar o potencial de danos.

O alerta do Sistema de Alerta de Tsunami dos EUA aponta para a possibilidade de ondas ao longo da costa em um raio de até 300 quilômetros do epicentro do terremoto.

Em boletim atualizado, a agência de notícias Reuters informou que são esperadas ondas de até um metro de altura no litoral do México e da Guatemala. Também há previsão de ondas menores nas costas da Colômbia, Equador, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Panamá e Peru.

Na Cidade da Guatemala, o tremor fez prédios balançarem e levou moradores a deixarem suas casas e irem para as ruas, segundo uma testemunha ouvida pela agência. Emissoras locais de televisão exibiram imagens de pessoas evacuando edifícios na capital.

Pessoas foram orientadas a se retirarem de prédios e casas. YURI CORTEZ / AFP

A Coordenadoria Nacional para Redução de Desastres (Conred) informou que não havia registro imediato de danos, embora vídeos nas redes sociais mostrassem deslizamentos de terra em rodovias no oeste do país.

No estado mexicano de Oaxaca, também no sul do país, o governador Salomón Jara informou, por meio das redes sociais, que o terremoto foi sentido com intensidade moderada na capital do estado.

O Ministério da Educação da Guatemala suspendeu as aulas presenciais em quatro departamentos próximos ao epicentro. Já na Cidade do México, o alerta sísmico não foi acionado porque, segundo o governo, a energia liberada nos primeiros segundos do terremoto não ultrapassou os limites necessários para disparar o sistema.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que os relatórios preliminares não apontavam danos. A Marinha recomendou que a população evitasse praias por seis horas devido ao risco de tsunami.