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Terremoto de magnitude 7,4 atinge o sul do México; EUA emitem alerta de tsunami

Relatórios preliminares não apontam danos, mas autoridades recomendam evitar praias ao longo do dia

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Zero Hora

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AFP

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