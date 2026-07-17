Terremoto de magnitude 7,3 no sul do México

Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu o sul do México e partes da América Central nesta sexta-feira (17), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O tremor foi sentido com intensidade nos estados mexicanos de Chiapas e Oaxaca, assim como na Guatemala e em El Salvador, informaram jornalistas da AFP.

As autoridades não relataram vítimas até o momento.

Segundo o USGS, o terremoto ocorreu às 9h00, horário local (12h00 no horário de Brasília), com epicentro a 48 quilômetros da localidade de Aquiles Serdán.

O serviço sismológico mexicano registrou pelo menos uma réplica de magnitude 6,8.

Em Tuxtla Gutiérrez, capital do estado de Chiapas, houve cenas de pânico nos poucos prédios altos da cidade, relatou um jornalista da AFP no local.

"Não há danos graves", declarou o secretário da Marinha, Raymundo Morales, ao final da coletiva de imprensa presidencial desta sexta-feira.

A presidente, Claudia Sheinbaum, que está no porto caribenho de Tulum, afirmou que um relatório sobre o terremoto será divulgado.

Ondas altas são esperadas ao longo da costa sul do Pacífico do México, e a população foi orientada a ficar longe das praias.

Em Chiapas, as autoridades de proteção civil alertaram para variações de pouco mais de um metro.