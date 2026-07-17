Terremoto de magnitude 7,3 atinge fronteira entre México e Guatemala; não há relatos de vítimas

Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu nesta sexta-feira, 17 a costa do Pacífico no sul do México, próximo à fronteira com a Guatemala, e foi sentido em uma ampla área que se estendeu da Cidade do México até El Salvador. Até o momento, autoridades dos países afetados não relataram mortes nem danos graves.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o epicentro foi localizado a 48 quilômetros a sudoeste de Aquiles Serdán, no Estado mexicano de Chiapas, a uma profundidade de 15 quilômetros. O tremor foi precedido por um abalo de menor intensidade no oceano e seguido por pelo menos cinco réplicas, com magnitudes entre 5,1 e 6.

Na cidade mexicana de Tapachula, próxima à fronteira, o tremor começou de forma leve, mas ganhou intensidade. Na capital da Guatemala, moradores deixaram prédios e foram às ruas devido à longa duração do abalo. A Coordenadoria Nacional para Redução de Desastres (Conred) informou que não havia registro imediato de danos, embora vídeos nas redes sociais mostrassem deslizamentos de terra em rodovias no oeste do país.

O Ministério da Educação da Guatemala suspendeu as aulas presenciais em quatro departamentos próximos ao epicentro. Já na Cidade do México, o alerta sísmico não foi acionado porque, segundo o governo, a energia liberada nos primeiros segundos do terremoto não ultrapassou os limites necessários para disparar o sistema.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que os relatórios preliminares não apontavam danos. A Marinha recomendou que a população evitasse praias por seis horas devido ao risco de tsunami. O serviço meteorológico de Chiapas alertou para a possibilidade de ondas de até um metro na costa do México e da Guatemala, enquanto autoridades locais passaram a monitorar as áreas litorâneas. A região é uma das mais suscetíveis a terremotos nas Américas e já foi palco de abalos fatais nos últimos anos.