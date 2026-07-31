Terremoto de magnitude 5,6 é registrado perto da fronteira do Brasil com o Peru

Um terremoto de magnitude 5,6 foi registrado próximo da fronteira entre o Brasil e o Peru na noite desta quinta-feira (30), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). As informações são do g1.
O tremor aconteceu na região da cidade de Pucallpa, no lado do Peru na fronteira. De acordo com informações preliminares, o terremoto teve profundidade de 145 quilômetros.
O epicentro do fenômeno está a cerca de 60 quilômetros da fronteira entre o Peru e o Acre.
Como a magnitude dos terremotos é medida?
Aparelhos conhecidos como sismógrafos são responsáveis por medir a amplitude dessas ondas sísmicas geradas por terremotos. Esses equipamentos atuam continuamente, medindo as ondas sísmicas o tempo inteiro.
O registro é feito em um gráfico chamado sismograma e, com base nesses dados, a magnitude de um tremor é calculada.