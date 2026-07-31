Terremoto de magnitude 5,6 é registrado perto da fronteira do Brasil com o Peru

Ponto vermelho indica região onde aconteceu o terremoto. GFZ / Reprodução

Um terremoto de magnitude 5,6 foi registrado próximo da fronteira entre o Brasil e o Peru na noite desta quinta-feira (30), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). As informações são do g1.

O tremor aconteceu na região da cidade de Pucallpa, no lado do Peru na fronteira. De acordo com informações preliminares, o terremoto teve profundidade de 145 quilômetros.

O epicentro do fenômeno está a cerca de 60 quilômetros da fronteira entre o Peru e o Acre.

Como a magnitude dos terremotos é medida?

Aparelhos conhecidos como sismógrafos são responsáveis por medir a amplitude dessas ondas sísmicas geradas por terremotos. Esses equipamentos atuam continuamente, medindo as ondas sísmicas o tempo inteiro.