Terremoto de magnitude 5,6 é registrado no Peru, próximo à fronteira com o Brasil

Um terremoto de magnitude 5,6 foi registrado na noite desta quinta-feira, 30, no Peru, a cerca de 60 quilômetros de distância para a fronteira com o Brasil, no Estado do Acre. Até o momento, não há relatos de mortos ou feridos nem de danos mais sérios a construções.

De acordo com o United States Geological Survey (USGS), o abalo sísmico ocorreu às 21h58 (horário de Brasília), com epicentro na cidade de Pucallpa. O tremor ocorreu a 154 quilômetros de profundidade, o que reduz a probabilidade de danos mais sérios por estar muito abaixo do solo.

Nas redes sociais, peruanos relataram terem sentido o tremor, mas não foi possível encontrar relatos de brasileiros contando sobre o mesmo. A cidade brasileira mais próxima é Mâncio Lima.

O Peru é um país bastante atingido por terremotos, já que está perto da borda da placa tectônica sul-americana e fica na região conhecida como Círculo de Fogo do Oceano Pacífico, que concentra a maior parte das atividades sísmicas do planeta.

O Brasil, que fica localizado no meio da placa tectônica, tem poucos terremotos e, quando os tem, costumam ser de pouca intensidade.