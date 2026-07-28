Terremoto de magnitude 7,1 atinge o Japão, causa desabamentos de prédios e deixa feridos

Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu o Japão nesta terça-feira (28), causando estragos, deixando mortos e feridos. Houve ainda uma explosão em um shopping em Kashima, província de Kumamoto. O tremor foi registrado às 16h27min (4h27min de Brasília) na ilha de Kyushu.

O tremor atingiu o nível máximo na escala de intensidade sísmica Shindo, uma referência no Japão que mede a força com que os terremotos são sentidos, informou a Agência Meteorológica Japonesa (JMA).

Explosão em shopping

Estima-se que "muitas pessoas" estejam presas nos escombros, além de um "número considerável" de mortos, segundo a emissora TBS.

Os serviços de emergência indicaram que "muitas pessoas" estavam presas dentro do shopping. Questionada pela AFP, a polícia local afirmou que ainda não podia confirmar se havia vítimas.

A emissora pública NHK informou que entre 20 e 30 funcionários do shopping ainda estavam desaparecidos.

Queda de chaminé em fábrica

Em Yatsushiro, na região de Kumamoto, a mais atingida pelo tremor, a polícia afirmou que diversas pessoas estão desaparecidas por conta da queda de uma chaminé na fábrica Nippon Paper.

A Agência de Gestão de Incêndios e Desastres do Japão (FDMA) confirmou a queda da chaminé e atribuiu o incidente à destruição causada pelo terremoto.

Segundo a FDMA, o corpo de bombeiros de Yatsushiro recebeu um chamado de ajuda da fábrica de que "há nove pessoas que precisam de resgate".

Desabamentos

Pelo menos 50 pessoas ficaram feridas e 12 edifícios desabaram no Japão após um terremoto de de magnitude no sudoeste do arquipélago, que deixou dezenas de milhares de prédios sem energia elétrica.

De acordo com a rede NHK, em quatro prédios havia pessoas presas. Um pouco antes, a primeira-ministra Sanae Takaichi afirmou que "várias pessoas ficaram feridas".

— Quedas de energia e incêndios estão acontecendo em algumas áreas. Estradas e pontes foram danificadas e edifícios desabaram — acrescentou a primeira-ministra.

Mais de 45 mil residências e instalações estão sem energia elétrica no município de Kumamoto, segundo a operadora Kyushu Electric Power. A Autoridade Japonesa de Regulação Nuclear informou que não foi detectada nenhuma anomalia nas usinas nucleares da região.

— Quando o terremoto aconteceu, os tremores eram tão fortes que eu não conseguia ficar em pé — declarou um funcionário da emissora pública NHK na província de Kumamoto.

Alerta de tsunami

A JMA emitiu inicialmente um alerta de tsunami para ondas de até um metro de altura, mas suspendeu a advertência pouco depois.

Pelo menos 50 pessoas ficaram feridas e 12 edifícios desabaram. NHK / AFP

Terremotos

Kumamoto foi afetada em 2016 por dois terremotos devastadores: o primeiro de 6,5 de magnitude, seguido, dois dias depois, por outro de 7,3 de magnitude. Os tremores deixaram 273 mortes e mais de 2,8 mil feridos.

O Japão é um dos países mais expostos a terremotos no mundo por estar localizado na união de quatro grandes placas tectônicas ao longo da borda ocidental do Círculo de Fogo do Pacífico.