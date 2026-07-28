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Terremoto de magnitude 7,1 atinge o Japão, causa desabamentos de prédios e deixa feridos

Tremor atingiu Kumamoto às 16h27min locais, deixando mais de 45 mil imóveis sem energia e danos estruturais

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AFP

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