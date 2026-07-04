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Tempestade solar: entenda o fenômeno que atinge a Terra neste fim de semana

Episódio pode favorecer flutuações na rede elétrica, sobretudo, em latitudes altas

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