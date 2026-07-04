Tempestade solar: entenda o fenômeno que atinge a Terra neste fim de semana

Intensidade deverá ser maior do que inicialmente previsto. Renan Mattos / Agencia RBS

A Terra deve ser atingida por tempestades solares neste fim de semana. O fenômeno pode causar flutuações na rede elétrica, sistemas de comunicação e navegação, sobretudo, em altas latitudes. A expectativa é de que o pico ocorra entre este sábado (4) e domingo (5).

O episódio é causado por explosões na estrela, conhecidas como erupções solares. Inicialmente, esperava-se tempestades moderadas. Contudo, um alerta emitido na sexta-feira (3) aponta que a intensidade deve ser maior do que a prevista, segundo informações da CNN Brasil.

De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, em inglês), há o risco fenômenos do grau G3, o que é considerado forte em uma escala de 1 a 5.

A ocorrência também chama a atenção para o aumento do arrasto de satélites de baixa órbita e a necessidade de cuidados extras para astronautas em função da radiação solar.

Aurora boreal na Copa?

Auroras boreais costumam ser vistas apenas em regiões perto do Polo Norte. waichi2013th / adobe.stock.com

Inusitada, outra possível consequência é a ocorrência de auroras boreais em lugares incomuns. Um deles, os Estados Unidos, país que atualmente sedia a Copa do Mundo.