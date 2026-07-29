Televisão oficial iraniana relata ataques americanos no noroeste do país

A televisão estatal iraniana relatou nesta quarta-feira (29) ataques dos Estados Unidos contra uma cidade na região noroeste do país, na fronteira com o Iraque.

"Há poucos minutos, uma área na zona de fronteira de Piranshahr foi atacada por bombardeios aéreos do inimigo americano", informou a televisão estatal, depois que a agência de notícias Fars anunciou, com base na declaração de um funcionário do governo da província do Azerbaijão Ocidental, que um míssil caiu em uma área desabitada, sem provocar vítimas.