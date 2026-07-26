Técnico da Espanha Luis de la Fuente visita evacuados pelos incêndios florestais em Madri

O técnico da seleção espanhola de futebol, Luis de la Fuente, visitou neste domingo (26) algumas das pessoas evacuadas devido aos incêndios que atualmente assolam a Espanha e a região de Madri.

De la Fuente disse esperar elevar o moral das cerca de 300 pessoas desalojadas reunidas em Las Rozas, a oeste da capital, e também se encontrou com voluntários e equipes de serviços de emergência.

"Acredito que é dever de todos tentar ajudar da maneira que pudermos durante estes tempos tão difíceis e trágicos", disse De la Fuente à emissora pública espanhola TVE, diretamente do complexo esportivo La Marazuela.

"Tenho orgulho de estar aqui e compartilhar esses momentos com eles, porque isso nos torna mais humanos", acrescentou o treinador de 65 anos.

"Eles têm o apoio de toda a Espanha, do país inteiro, assim como nós tivemos quando jogamos futebol", disse De la Fuente, oferecendo palavras de incentivo.

Além do complexo esportivo, outras famílias evacuadas estão sendo alojadas nas instalações da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) em Las Rozas.

Cerca de 75.000 pessoas foram desalojadas por incêndios nos arredores da cidade e em outras áreas residenciais, assim como na região de Valência.

Há uma semana, De la Fuente levou a Espanha ao seu segundo título mundial após derrotar a Argentina por 1 a 0 na prorrogação da final da Copa do Mundo de 2026, disputada nos arredores de Nova York.