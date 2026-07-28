Taiwan prende funcionário da Nvidia em investigação por contrabando de chips

A Promotoria de Taiwan prendeu um funcionário da Nvidia como parte de uma investigação sobre um suposto contrabando de chips de Inteligência Artificial (IA) da empresa de tecnologia americana para a China, informou nesta terça?feira à AFP uma fonte familiarizada com o caso.

O homem foi detido após operações de busca em sua residência e local de trabalho em 24 de julho, informou a Promotoria do Distrito de Keelung em um comunicado, sem mencionar a Nvidia.

O detido é suspeito de crimes que incluem "falsificação de documentos comerciais segundo o Código Penal", indicou o órgão em um comunicado.

O governo dos Estados Unidos restringe as exportações para a China dos chips de silício mais avançados utilizados para impulsionar sistemas de IA, desenvolvidos pela Nvidia, líder do setor.

As autoridades informaram em maio que estavam investigando o envio de servidores de IA de "alta gama" fabricados pela empresa de tecnologia americana Super Micro, que contêm chips avançados da Nvidia, para a China, Macau e Hong Kong, o que viola os controles de exportação de Washington.

"O funcionário da Nvidia foi identificado como uma pessoa envolvida no caso depois que os investigadores analisaram as provas relevantes após uma rodada anterior de buscas direcionadas à empresa Super Micro", disse a fonte à AFP.