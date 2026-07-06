Supertufão Bavi atinge ilha americana com rajadas de vento de quase 300 km/h

supertufão Bavi também atingem a ilha de Guam. YUICHI YAMAZAKI / AFP

O supertufão Bavi atingiu a ilha americana de Rota, nas Ilhas Marianas do Norte, na noite de domingo (5). Segundo o Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos (NWS), o fenômeno chegou ao território com ventos de até 289 km/h.

De acordo com o órgão, ventos superiores desse nível devem continuar durante a passagem da parede do olho do tufão sobre a ilha. Além de Rota, o fenômeno também levou chuva intensa e ventos extremos a outras áreas das Ilhas Marianas do Norte e a Guam, território americano vizinho. Juntos, os territórios somam cerca de 210 mil habitantes.

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O NWS alertou que um impacto direto poderia deixar grande parte de Rota inabitável por semanas e que "muitas casas que não são de concreto, nem reforçadas, serão destruídas, com a perda do teto e o colapso das paredes".