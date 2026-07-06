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Supertufão Bavi atinge ilha americana com rajadas de vento de quase 300 km/h

Serviço Meteorológico Nacional dos EUA alertou para danos catastróficos e informou que ventos devem continuar durante a passagem do fenômeno

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AFP

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