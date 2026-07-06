Supertufão Bavi atinge ilha americana com rajadas de vento de quase 300 km/h

O supertufão Bavi atingiu a ilha americana de Rota, nas Ilhas Marianas do Norte, na noite de domingo (5). Segundo o Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos (NWS), o fenômeno chegou ao território com ventos de até 289 km/h.
De acordo com o órgão, ventos superiores desse nível devem continuar durante a passagem da parede do olho do tufão sobre a ilha. Além de Rota, o fenômeno também levou chuva intensa e ventos extremos a outras áreas das Ilhas Marianas do Norte e a Guam, território americano vizinho. Juntos, os territórios somam cerca de 210 mil habitantes.
O NWS alertou que um impacto direto poderia deixar grande parte de Rota inabitável por semanas e que "muitas casas que não são de concreto, nem reforçadas, serão destruídas, com a perda do teto e o colapso das paredes".
Este grupo de ilhas, situado 9.600 quilômetros a oeste do território continental dos Estados Unidos, já tinha sido impactado em abril por outro supertufão, Sinlaku, que causou uma devastação generalizada, arrancando tetos, derrubando árvores e deixando dezenas de milhares de pessoas sem eletricidade. Em 2023, outro ciclone, Mawar, o maior em décadas, provocou enormes danos.