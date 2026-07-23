Suécia proibirá PFAS em roupas e produtos de consumo a partir de 2028

A Suécia vai proibir o uso de PFAS, ou "químicos eternos", em roupas, utensílios de cozinha e outros produtos de consumo a partir de 2028, antecipando-se às futuras regulamentações europeias, anunciou o governo sueco.

"Os PFAS não têm lugar em roupas, cosméticos, utensílios de cozinha e outros produtos de uso diário quando existem alternativas eficazes", afirmou a ministra do Clima e Meio Ambiente, Romina Pourmokhtari.

"A Suécia não pretende esperar enquanto esses 'químicos eternos' continuam se espalhando por nossas casas, pela natureza e por nossos corpos", acrescentou.

A proibição se aplicará a roupas, calçados, produtos impermeabilizantes para roupas e calçados, utensílios de cozinha, cosméticos e ceras para esqui, e entrará em vigor em 1º de janeiro de 2028.

A Comissão Europeia planeja apresentar uma proposta em 2027 para restringir amplamente o uso de PFAS, incluindo os produtos afetados pela decisão sueca, observou o governo.

Assim que a Comissão adotar restrições em toda a UE, a Suécia suspenderá suas proibições nacionais.

Os PFAS são usados na indústria por suas propriedades antiaderentes, impermeabilizantes e resistentes ao calor, e estão presentes em inúmeros produtos do dia a dia.

Esses produtos químicos levam muito tempo para se decompor, por isso o apelido de "químicos eternos".