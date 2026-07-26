'Star Trek' comemora na Comic-Con 60 anos de exploração do universo

Diferentes gerações de tripulantes da célebre nave espacial USS Enterprise se reuniram, neste sábado (25), na Comic-Con, em San Diego, na Califórnia, para comemorar os 60 anos da saga "Star Trek" na exploração dos confins do universo.

O veterano George Takei, que no início da franquia encarnou o timoneiro da nave Hikaru Sulu, foi recebido com uma ovação de pé em um Hall H lotado.

Takei, de 89 anos, brincou ao afirmar como o aniversário de seis décadas o fazia se sentir jovem.

Em um tom mais emotivo, o ator e ativista qualificou a famosa saga de ficção científica como "um fenômeno extraordinário".

"Uma série de televisão que tinha baixos índices de audiência quando começamos. Que foi cancelada após três temporadas", lembrou Takei. "Mas graças a pessoas como vocês e a seus pais e avós (...), apoiaram 'Star Trek' a ponto de perdurar por 60 anos e seguimos contando".

"Star Trek" estreou na TV em 1966, e desde então transmitiu quase mil episódios, expandindo-se em mais de uma dezena de programas.

A série é protagonista da Comic-Con por sua presença tanto em painéis quanto pela devoção dos fãs, que sempre dão vida a seus personagens nos corredores da festa americana da cultura pop.

Também participaram do painel os atores Michael Dorn, Robert Picardo, Jerry O'Connell, Michelle Hurd, Christina Chong, Dominic Keating, Cirroc Lofton, Doug Jones e Karim Diané, um dos mais recentes membros da franquia.

O início da homenagem ficou a cargo de Eugene Rod Roddenberry, diretor-executivo da Roddenberry Entertainment, e filho do criador de "Star Trek", Gene Roddenberry.

Roddenberry afirmou que quando a série galática estreou, em 8 de setembro de 1966, se tratava de algo nunca visto na TV: "tinha naves espaciais, uma pistola a laser, planetas estranhos, inclusive tinha extraterrestres de aparência estranha".

"Mas esta série não era sobre ficção científica, era sobre nós", disse. "Era uma série que fazia as pessoas acreditarem em um futuro melhor".

A Comic-Con segue em San Diego, na Califórnia, até este domingo, 26 de julho.