SpaceX entra para Nasdaq 100 e impacta fundos de aposentadoria

Menos de um mês depois de sua abertura de capital em Wall Street, a SpaceX de Elon Musk foi incorporada ao Nasdaq 100 nesta terça-feira (7), um movimento que levou as ações da empresa às carteiras de fundos de aposentadoria de americanos.

A SpaceX é negociada em Wall Street desde 12 de junho e, desde terça-feira, integra o índice Nasdaq, que recentemente alterou suas regras.

Grandes companhias agora podem ser incluídas no índice após apenas 15 dias de negociação, em vez dos três meses que costumavam ser exigidos. Assim, a SpaceX torna-se a empresa incluída mais rapidamente em um grande índice após sua oferta pública inicial.

Cerca de 1,4 trilhão de dólares (7,2 trilhões de reais) está aplicado em fundos projetados para reproduzir automaticamente a composição do índice, os quais fazem parte da maioria dos planos de previdência privada 401(k), um tipo de conta de investimento com benefícios fiscais que é um dos pilares da poupança individual nos Estados Unidos.

"Cada um desses fundos teve que comprar SPCX. Não porque um gestor de carteira tomou uma decisão (...) mas porque assim determinam as regras do índice", disse Mark Malek, da Siebert Financial.

A empresa de Musk reúne seus três principais negócios: os foguetes SpaceX, a rede de satélites Starlink e o laboratório de inteligência artificial xAI, que também inclui a rede social X.

A abertura de capital da SpaceX quebrou todos os recordes ao arrecadar 75 bilhões de dólares (385 bilhões de reais) e elevou a fortuna pessoal de Musk a mais de 1 trilhão de dólares (5,14 trilhões de reais), algo nunca antes alcançado por qualquer indivíduo.

Desde então, o caminho tem sido turbulento: nesta terça-feira, as ações eram negociadas em torno de 151 dólares (776 reais), uma queda de aproximadamente 5% no dia, mas ainda acima do preço de 135 dólares (694 reais) da oferta inicial.