Sony deixará de fabricar discos físicos para novos jogos de PlayStation em 2028

A Sony deixará de produzir discos físicos para os novos videogames de seus consoles PlayStation a partir de janeiro de 2028, quando os títulos passarão a ser distribuídos apenas em formato digital, anunciou nesta quarta-feira (1º) o grupo japonês.

"A produção de discos físicos para todos os novos jogos lançados em consoles PlayStation será interrompida a partir de janeiro de 2028", informou a Sony em uma publicação no blog da empresa.

A companhia afirmou que a mudança "não afetará os jogos que já tenham sido lançados ou que venham a ser lançados antes de janeiro de 2028 em formato físico".

O anúncio ocorre poucos meses antes do lançamento exclusivamente digital de Grand Theft Auto VI, que pode se tornar o produto cultural mais vendido da história.

Nas redes sociais, alguns usuários criticaram que a ausência de disco físico eliminaria o mercado de segunda mão para esse título.

"É uma evolução natural para a Sony Interactive Entertainment, que se adapta às tendências dos consumidores, já que a preferência geral por mídias digitais supera amplamente a dos discos físicos", declarou a companhia.