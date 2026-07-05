Sonda japonesa sobrevoa asteroide em teste para proteger a Terra

Uma sonda espacial japonesa sobrevoou, neste domingo (5), um asteroide próximo da Terra, em uma missão de teste destinada a desenvolver tecnologias que poderiam ajudar a proteger o planeta de corpos rochosos perigosos.

A sonda Hayabusa2, com tamanho aproximado a uma geladeira, devia passar a 800 metros do asteroide Torifune, anunciaram cientistas da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA).

O objetivo era avaliar se uma nave deste tipo conseguiria desviar um asteroide que representasse uma ameaça para a Terra.

Em 2022, a Nasa fez uma nave colidir deliberadamente com o asteroide Dimorphos, de 160 metros de diâmetro, conseguindo alterar sua órbita.

A sonda Hayabusa2, que se deslocava a mais de 18.000 km por hora, não foi projetada para colidir com o asteroide Torifune.

Os cientistas queriam comprovar se podiam controlar com grande precisão a trajetória da sonda, o que seria essencial para uma eventual missão de desvio de asteroides.

"Às 18h35 (06h35 de Brasília), a Hayabusa2 realizou o sobrevoo de Torifune e a nave funcionou com normalidade", declarou à AFP uma porta-voz da JAXA, que pediu para ter sua identidade preservada.

Imagens divulgadas online pela agência espacial japonesa mostraram os cientistas aplaudindo na sala de controle.

Se for confirmado que a nave passou a menos de 800 metros de Torifune, a operação se tornará um dos sobrevoos mais próximos já realizados em um asteroide próximo da Terra.

As câmeras da Hayabusa2 também deviam compilar dados sobre a superfície do asteroide, inclusive suas características geográficas, textura e temperatura, informações consideradas cruciais para futuras missões de defesa da Terra.

A missão não responde a nenhuma ameaça real e imediata para a Terra.

Lançada em 2014, a Hayabusa2 já tinha impressionado a comunidade científica ao pousar no asteroide Ryugu, situado a cerca de 300 milhões de quilômetros do nosso planeta, e coletar amostras de sua superfície.

Seis anos depois, a nave voltou à Terra com fragmentos do asteroide, que permitiram aos cientistas obter pistas sobre como era o sistema solar em suas origens.

Após a missão em Torifune, está previsto que a sonda tente, em 2031, um "encontro" com outro asteroide, denominado 1998 KY26, uma manobra que consiste em voar junto do corpo celeste e, inclusive, pousar nele para compilar informações detalhadas.