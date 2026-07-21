Socorristas relatam 12 mortos em ataques israelenses em Gaza, metade de uma mesma família

Doze palestinos, entre eles seis membros de uma mesma família - incluindo várias crianças - morreram nesta terça-feira (21) em diferentes ataques na Faixa de Gaza, informaram equipes de resgate e testemunhas.
Segundo a Defesa Civil de Gaza, que opera sob a autoridade do Hamas, um bombardeio atingiu de madrugada a casa da família Al-Masri na Cidade de Gaza, no norte do território.
O hospital Al-Shifa confirmou ter recebido os corpos das vítimas e vários feridos.
Equipes da AFP constataram danos importantes na residência, cujo teto ficou praticamente desabado e parcialmente carbonizado.
Uma fonte militar declarou à AFP que um ataque "tinha como alvo um terrorista do Hamas nessa área", sem fornecer mais detalhes.
No hospital Al-Shifa, o corpo de uma menina pequena foi colocado em um saco mortuário branco e alinhado ao lado de outros cadáveres envoltos em cobertores, na presença de seus familiares, alguns dos quais choravam em silêncio.
"Fomos pegos de surpresa", declarou à AFP Ahmed al-Masri, que se identificou como um sobrevivente do bombardeio.
"Toda a família do meu irmão foi eliminada do registro civil: ele, sua esposa e seus quatro filhos", detalhou.
A Defesa Civil informou a morte de outras seis pessoas ao longo do dia no território palestino.
Israel e o Hamas se acusam mutuamente de violar o cessar-fogo na Faixa de Gaza.
Pelo menos 1.168 palestinos morreram desde sua entrada em vigor em outubro de 2025, segundo o Ministério da Saúde do território, cujos números são considerados confiáveis pela ONU.
Do lado israelense, autoridades relataram a morte de cinco soldados e de um contratado que trabalhava para o Ministério da Defesa desde o início da trégua.
O acesso limitado a Gaza impede a AFP de verificar de forma independente os balanços ou de cobrir livremente a violência na região.
* AFP