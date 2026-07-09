Sobe para 3.889 número de mortos pelo duplo terremoto na Venezuela

O número de mortos em decorrência do duplo terremoto que atingiu a Venezuela há duas semanas subiu para pelo menos 3.889, enquanto o número de feridos permaneceu em quase 17 mil, segundo um boletim oficial do governo divulgado nesta quinta-feira (9).

Os fortes terremotos consecutivos de magnitude 7,2 e 7,5, ocorridos em 24 de junho, deixaram ainda 17.907 pessoas desabrigadas, de acordo com o relatório divulgado pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, na plataforma Telegram.

O desastre atingiu especialmente o estado costeiro de La Guaira, onde mais de 800 edifícios foram afetados, dos quais 190 sofreram colapso total.

Máquinas pesadas levantam nuvens de poeira ao remover os escombros dos edifícios desabados em La Guaira, muitas vezes diante da resistência de familiares que ainda esperam recuperar os corpos de seus entes queridos.

No setor de Caraballeda, um grupo de pessoas discute aos gritos sobre o uso das retroescavadeiras e pede que elas parem para que os socorristas voluntários possam continuar seu trabalho.

"Cada um está brigando porque alguns querem continuar com as buscas e outros querem colocar as máquinas" entre os escombros, diz Xiomara Inojosa, de 42 anos.

Seu sobrinho, que amanhã completaria 13 anos, e o pai do menino, de 42 anos, continuam soterrados sob os escombros de um conjunto habitacional que desabou sobre um condomínio residencial, onde um homem tenta localizar seus familiares com a ajuda de máquinas pesadas que contratou.

"Existe o perigo de que, com o movimento das máquinas, as lajes caiam sobre" os socorristas que estão dentro da estrutura colapsada, afirmou Inojosa.

A discussão termina quando, finalmente, permitem que as máquinas removam os escombros já retirados para abrir caminho. Situações semelhantes se repetem em outros edifícios desabados ao longo da costa, duas semanas após os terremotos.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, pediu na quarta-feira a liberação de recursos venezuelanos bloqueados no exterior, enquanto a Organização das Nações Unidas (ONU) tenta arrecadar quase 300 milhões de dólares (R$ 1,54 bilhão) para ajudar na recuperação do país.

A Venezuela e o Fundo Monetário Internacional (FMI) negociam como desbloquear, o mais rapidamente possível, os ativos financeiros do país para enfrentar as consequências dos terremotos, segundo a porta-voz do organismo, Julie Kozack.