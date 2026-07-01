Sobe para 2,2 mil número de mortos na Venezuela após terremotos

Quase 200 edifícios desabaram completamente no país. MIGUEL MEDINA / POOL

O número de vítimas dos dois terremotos que atingiram a Venezuela há uma semana subiu para 2.295 mortos e mais de 11 mil feridos, conforme informou nesta quarta-feira (1º) o presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Jorge Rodríguez. O balanço anterior, divulgado nesta terça-feira (30), registrava 1.943 mortos e 10.571 feridos.

Rodríguez também afirmou que há 12.841 pessoas desabrigadas. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que cerca de 50 mil pessoas ainda estejam desaparecidas.

Terremotos na Venezuela

Diversas equipes de busca de diferentes países como Brasil, Chile, Itália, Jordânia, México e Estados Unidos foram enviadas à Venezuela após dois terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingirem o país na última quarta-feira (24).

O primeiro terremoto ocorreu às 19h04min (horário de Brasília), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Quase um minuto depois, ocorreu o segundo. O governo venezuelano afirmou que houve ao menos 30 réplicas (sismos menores) desde os sismos.

Os tremores são considerados os mais graves a atingir o país desde 1900 e se concentraram nas regiões de La Guaira e Caracas. Os terremotos deixaram ao menos 855 edifícios danificados, dos quais 189 desabaram completamente. O aeroporto do país também foi fechado devido a "danos graves", segundo a presidente Delcy Rodríguez.

Impactos em outras regiões

Após os terremotos, alertas de tsunami foram emitidos e depois cancelados para as regiões situadas em um raio de 300 quilômetros do epicentro dos tremores, incluindo Porto Rico e as Ilhas Virgens Americanas.

O terremoto que atingiu Caracas também foi sentido na Colômbia. Fontes locais afirmam que na capital do país, Bogotá, luminárias balançaram, alarmes soaram e alguns moradores evacuaram prédios por precaução.

Tremores também foram sentidos no Brasil

O terremoto na Venezuela foi sentido em alguns pontos do Brasil. Segundo o g1, houveram relatos de impactos em Belém, Amazonas, Roraima e Amapá. Luminárias e móveis sacudiram com o tremor em imóveis de diversas regiões de Manaus, capital do Amazonas.