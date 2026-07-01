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Sobe para 2,2 mil número de mortos na Venezuela após terremotos

Cerca de 50 mil pessoas ainda estão desaparecidas  e 12.841 ficaram desabrigadas após os tremores

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AFP

Zero Hora

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