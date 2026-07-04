Sobe para 2,9 mil o número de mortos em terremotos na Venezuela

La Guaira foi o Estado mais atingido pelo desastre. Raul Arboleda / AFP

Pelo menos 2.954 pessoas morreram e 16.592 ficaram feridas nos potentes terremotos que afetaram a Venezuela em 24 de junho, segundo o balanço mais recente divulgado pelo governo neste sábado (4).

O novo número representa um aumento de 309 óbitos e quase 4 mil feridos em relação ao boletim da sexta-feira (3), informou o ministério das Comunicações. Ainda segundo a pasta, mais de 16 mil pessoas perderam suas casas e 856 prédios foram afetados.

O duplo terremoto com magnitudes 7,2 e 7,5 devastou majoritariamente o estado de La Guaira, no norte do país.

O governo não divulgou números sobre desaparecidos, embora a ONU estime que possam chegar a 50 mil.

La Guaira também dá nome a um balneário a 40 km de Caracas, e é o marco-zero dos terremotos que reduziram prédios inteiros a pó. Muitos dos afetados ficaram na rua ou em refúgios precários instalados em parques, sem um futuro claro.