Sobe para 14 número de mortos por incêndio na Andaluzia, na Espanha

Uma mulher que ficou ferida no incêndio florestal na Andaluzia, no sul da Espanha, no começo de junho, morreu, informou, nesta terça-feira (28), o hospital onde ela era atendida, elevando a 14 o número de mortos pelas chamas.

A mulher morreu no Hospital Universitário Virgen del Rocío, em Sevlha, onde era tratada desde que sofreu graves ferimentos no incêndio, disse à AFP uma porta-voz do centro médico, sem dar detalhes.

Veículos de imprensa espanhóis destacaram que ela tinha permanecido em uma unidade de terapia intensiva com queimaduras em 70% do corpo.

O incêndio florestal que devastou a aldeia de Bédar, na província de Almería, que conta com uma importante população estrangeira, foi o mais mortal na Espanha em mais de duas décadas.

Das primeiras 13 vítimas fatais, 12 eram estrangeiras. Não foi informada de imediato a nacionalidade da nova vítima.

O incêndio, provocada pela queda de um cabo elétrico sobre uma rodovia, devastou cerca de 7.000 hectares de terreno.

As chamas, atiçadas por ventos fortes, devastaram florestas e matagais transformados em barril de pólvora pelas temperaturas do verão, extremamente altas.

Novos incêndios florestais impactaram a Espanha nos últimos dias, devastando dezenas de milhares de hectares a oeste de Madri, embora até agora não tenham sido registradas vítimas.