Sobe para 10 o número de mortos em naufrágio na Guiana

O número de mortos no naufrágio na costa da Guiana, que envolveu mais de 100 pessoas, subiu para 10, segundo o último relatório oficial divulgado nesta segunda-feira (20), enquanto as buscas por sobreviventes continuam.

"Até as 12h35, oito corpos haviam sido recuperados durante a operação de hoje, o que eleva o número total de corpos recuperados desde o incidente para 10", diz um relatório do governo guianense sobre o incidente ocorrido no sábado, que deixou pelo menos 67 sobreviventes e um número indeterminado de desaparecidos.