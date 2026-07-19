Sete sobreviventes encontrados dias após naufrágio na Indonésia

Dois sobreviventes de um naufrágio na costa da Indonésia foram encontrados em uma ilha deserta neste domingo (19), anunciaram as equipes de buscas, um dia após o resgate de outras cinco pessoas à deriva.

O barco, que transportava 78 pessoas, afundou na quarta-feira (15) perto da ilha de Célebres. Cerca de 50 foram resgatadas na quinta-feira (16).

Neste domingo, os socorristas encontraram um homem e uma mulher em uma pequena ilha desabitada, à qual conseguiram chegar apoiados em uma jangada improvisada. Segundo os náufragos, outras quatro pessoas que estavam com eles não sobreviveram.

"Alguns ficaram enfraquecidos e não conseguiram mais se agarrar à jangada, por isso acabaram à deriva", declarou à AFP um responsável pelas operações resgate, Muhammad Arif Anwar.

No sábado (18), outros cinco sobreviventes, entre eles uma criança de sete anos, foram resgatados por pescadores após três dias à deriva.

"Eles amarraram galões e pedaços de cortiça com corda e depois subiram neles", explicou Muhammad Arif Anwar, acrescentando que comeram macarrão instantâneo e biscoitos.

Segundo o funcionário, ainda há 18 pessoas desaparecidas.

Uma pane no motor provocou o naufrágio perto de Selayar, uma pequena ilha situada ao sul de Célebes.

Os acidentes marítimos são comuns na Indonésia, um país do Sudeste Asiático composto por cerca de 17 mil ilhas, muitas vezes devido a normas de segurança pouco rigorosas e más condições meteorológicas.

Três turistas espanhóis morreram no final de dezembro quando seu barco afundou na região.