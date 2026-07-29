Sete mortos em acidente com helicóptero que combatia incêndios florestais na Argentina

Sete pessoas morreram nesta quarta-feira (29) na queda de um helicóptero utilizado no combate a incêndios florestais no oeste da Argentina, anunciou o governador da província de San Juan.

A Agência Federal de Emergências (AFE) informou que, pela manhã, havia perdido contato com a aeronave, um Bell 412, na região do Parque Provincial de Ischigualasto, a cerca de 1.200 km de Buenos Aires.

O governador da província, Marcelo Orrego, confirmou o acidente durante a tarde e informou que "infelizmente sete pessoas perderam a vida", entre elas integrantes do Corpo de Bombeiros, da polícia e da Defesa Civil, escreveu na rede social X.

Segundo a AFE, o helicóptero acidentado estava sendo utilizado em um treinamento na província de San Juan e tinha como destino final a vizinha província de La Rioja, onde colaboraria no combate a um incêndio florestal.

O último contato com a aeronave foi registrado às 10h26. Posteriormente, outra aeronave localizou o local do impacto e comunicou as autoridades, informou a AFE, acrescentando que as causas do acidente "estão sendo investigadas".

Equipes de resgate foram enviadas para a região, descrita pelo veículo digital argentino Tiempo de San Juan como uma área isolada e de acesso particularmente difícil.