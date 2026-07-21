Sem eleições, Nicarágua não pode manter negócios com outros países, diz secretário dos EUA

Os Estados Unidos elevaram a pressão diplomática e comercial sobre a Nicarágua nesta terça-feira, 21, após o presidente Daniel Ortega afirmar que o país não voltará a realizar eleições. Em comunicado, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, pediu que a comunidade internacional atue de forma coordenada contra o governo de Ortega e Rosario Murillo e defendeu que o regime não pode manter relações "como se nada tivesse acontecido" enquanto elimina princípios democráticos.

Rubio afirmou que a declaração de Ortega, de que a Nicarágua "nunca mais realizará eleições", expõe a "verdadeira natureza autoritária" do governo. Segundo ele, Ortega e a copresidente Rosario Murillo "abandonaram até mesmo a pretensão de contar com o consentimento popular".

O secretário reiterou que "o povo nicaraguense tem o direito de escolher seus próprios líderes por meio de eleições democráticas" e conclamou a comunidade internacional a unir esforços para demonstrar ao governo de Manágua que "não pode esperar manter negócios como de costume com outras nações" enquanto impede o funcionamento das bases democráticas no hemisfério.