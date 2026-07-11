Segurança do avião presidencial americano EUA gera questionamentos

A troca de avião de última hora feita por Donald Trump ao deixar a reunião de cúpula da Otan na Turquia provocou questionamentos sobre a segurança de seu novo Air Force One, um presente do Catar.

Ao voar para Ancara nesse Boeing 747 remodelado, o presidente americano não escondeu o entusiasmo e o descreveu como uma aeronave "realmente excepcional". Mas, uma vez na Turquia, desistiu repentinamente de utilizá-la para deixar o país.

Segundo o New York Times, o novo avião, presenteado pela família real do Catar, não está equipado com os mesmos sistemas de defesa de seus antecessores. O jornal também revelou que a troca de aeronave foi recomendada pelo Serviço de Segurança dos Estados Unidos em meio ao aumento das tensões com o Irã.

Após a publicação das informações, a Promotoria Federal de Nova York, comandada por um aliado de Trump, intimou os autores das reportagens a prestar depoimento à Justiça na quarta-feira (15) por uma "suposta violação da legislação penal federal", informou o jornal.

"Esse ato descarado deve ser entendido como uma tentativa de impedir que a população saiba o que acontece em seu país, intimidando jornalistas para que não façam seu trabalho", afirmou o advogado do New York Times.

- "Todos os meios à disposição" -

Ao deixar Ancara, Trump negou a existência de qualquer ameaça contra ele. No entanto, após trocar de avião no Reino Unido para retornar a Washington, fez referência a supostas tentativas iranianas de assassinato.

"Provavelmente estão em um voo perigoso por causa dos canalhas com quem temos de lidar", afirmou.

"O novo Air Force One é uma aeronave ultramoderna equipada com protocolos de segurança de alto nível", declarou o diretor de comunicação da Casa Branca, Steven Cheung.

Embora poucos detalhes sejam públicos, sabe-se que os modelos anteriores do Air Force One contam com sofisticados sistemas de defesa, incluindo bloqueadores de radar e dispositivos para despistar mísseis. Não se sabe se esses equipamentos estão presentes no novo avião.

A família real do Catar doou o luxuoso jato a Trump no ano passado. A aeronave foi rapidamente adaptada pela Força Aérea americana para entrar em operação.

Senadores democratas pediram explicações à Força Aérea sobre "preocupações reais em matéria de segurança nacional".

"Não importa como se equipe um jato catari, ele jamais será construído desde o início com as capacidades defensivas de um Air Force One projetado sob medida", afirmou à Fox News John Teichert, ex-oficial da Força Aérea.

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