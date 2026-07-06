Sánchez reconhece vitória de Fujimori na eleição presidencial do Peru

O candidato de esquerda Roberto Sánchez reconheceu, nesta segunda-feira, 6, a vitória da direitista Keiko Fujimori nas eleições presidenciais do Peru.

Os partidos Ahora Nación, Partido Cívico Obras e Juntos por el Perú afirmaram, em comunicado conjunto assinado por representantes das legendas, incluindo Sánchez, que "a democracia exige respeito às instituições, mas também exige a defesa da verdade", e reconheceram que o Júri Nacional de Eleições (JNE) proclamou oficialmente o resultado do pleito.

Nas últimas semanas, Sánchez ameaçou contestar o resultado da eleição e chegou a apresentar um recurso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), no qual questionava a vitória de Fujimori.

Na última sexta-feira, 3, a autoridade eleitoral peruana proclamou a candidata do partido Fuerza Popular como presidente eleita.

Ela obteve 50,135% dos votos, o equivalente a 9.223.396 votos, enquanto Sánchez recebeu 49,865%, ou 9.173.755 votos, segundo o Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE).

Apesar de reconhecer a vitória de Fujimori, Sánchez afirmou que "isso não implica renunciar ao direito de apontar e denunciar as irregularidades ocorridas durante o processo eleitoral", que, segundo ele, foram de conhecimento público e afetaram a eleição.

Fujimori receberá suas credenciais em 15 de julho e assumirá a presidência em 28 de julho, sucedendo o presidente interino José María Balcázar. Seu mandato irá até 2031.

"Recebo com profunda gratidão a confiança que milhões de peruanos depositaram em mim. Começa uma nova etapa. Assumimos essa responsabilidade com humildade e um profundo senso de dever", escreveu a presidente eleita no X após a proclamação.