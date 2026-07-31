Sánchez atribui crise em Ceuta a boato espalhado por 'máfias de tráfico humano'

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, associou nesta sexta-feira (31) a crise migratória no enclave de Ceuta a uma "interpretação tendenciosa" por parte de "máfias do tráfico humano" de uma recente decisão judicial sobre a repatriação de migrantes que chegam por mar.

Sánchez afirmou que "nos últimos dias" houve uma "disseminação nas redes sociais, por meio dessas máfias", de uma "interpretação tendenciosa" de uma decisão do Supremo Tribunal espanhol.

Segundo a decisão judicial, "aqueles que entram em nosso território a nado, por mar, não têm direito à repatriação", explicou o líder socialista, acrescentando que essa "interpretação tendenciosa" é o que "se espalhou como fogo em palha nas últimas horas".

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