Sam Neill, ator de 'Jurassic Park', morre aos 78 anos

O ator neozelandês Sam Neill, conhecido por seu papel no filme 'Jurassic Park', morreu nesta segunda-feira (13) de forma "repentina e inesperada" na Austrália aos 78 anos, informou a família em um comunicado.

"É com imensa tristeza que o 'whanau' de Sam Neill compartilha a notícia de seu falecimento na segunda-feira, 13 de julho, em Sydney, Austrália", afirma o comunicado, que utiliza a palavra maori neozelandesa para família.

"Sam estava cercado por sua família e faleceu com a dignidade que caracterizou toda sua vida", acrescenta a nota.

O ator, que interpretou o paleontólogo Alan Grant no sucesso de 1993 'Jurassic Park', dirigido por Steven Spielberg, revelou em suas memórias de 2023 que estava "possivelmente morrendo" de um linfoma não Hodgkin em estágio três.

Mas em abril, ele afirmou que estava livre do câncer graças a uma terapia que modificou seu sistema imunológico.

Segundo o comunicado, o ator recebia tratamento no hospital particular St Vincent's, em Sydney.

"A perda foi repentina e inesperada, mas abençoada pelo fato de que Sam continuou livre do câncer", destacou a família.

O primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, prestou homenagem ao ator e à sua carreira, ao chamar Neill de "um dos grandes".

"Durante mais de 50 anos, ele levou as histórias da Nova Zelândia ao mundo, e seu talento ajudou a fazer de nossa indústria cinematográfica o que ela é hoje: uma de nossas maiores exportações culturais", afirmou o chefe de Governo em um comunicado.

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, disse que Neill ocupa "um lugar especial no coração dos australianos". "Irônico e seco, reflexivo e lacônico, Sam enfrentou a doença com a mesma dignidade, humor e convicção que deram força a cada uma de suas interpretações", declarou.

- "Grande entusiasmo" -

Nascido na Irlanda do Norte em 1947, Neill se mudou para a Ilha Sul da Nova Zelândia quando era criança. Ele foi batizado como "Nigel John Dermot", mas trocou o nome para "Sam" porque temia que fosse muito "afetado" para a Nova Zelândia.

"Eu incentivei o apelido porque achei que seria um pouco menos provável ser vitimizado", ele contou ao jornal neozelandês Otago Daily Times.

"Me agarrei a 'Sam' com grande entusiasmo", acrescentou.

A carreira de Neill começou na Nova Zelândia no início da década de 1970, antes de conquistar papéis mais importantes na vizinha Austrália.

O salto para a fama mundial aconteceu em 1993, quando participou da superprodução hollywoodiana "Jurassic Park". Mas sua vasta trajetória também incluiu dezenas de papéis no cinema e na televisão, incluindo a série "Peaky Blinders" e filmes como "A Caçada ao Outubro Vermelho" (1990) e "O Piano" (1993).

Neill também administrava vinhedos na região de Central Otago, na Nova Zelândia.