Rubio recebe presidente do Líbano e defende implementação de acordo de paz no Oriente Médio

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, recebeu neste domingo o presidente do Líbano, Joseph Aoun. Os dois falaram sobre a implementação do Quadro Trilateral, acordo de paz assinado em 26 de junho entre os dois países e Israel.

Durante o encontro, Rubio "elogiou a coragem do governo do Líbano, sob a liderança do presidente Aoun, por seu esforço determinado em recuperar a soberania do Líbano, desarmar o Hezbollah e desmantelar sua infraestrutura terrorista, além de avançar em direção à paz", afirmou o Departamento de Estado dos EUA em nota.