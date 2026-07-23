Rubio e Lavrov discutem sobre o fim da guerra da Ucrânia em encontro nas Filipinas

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o chanceler da Rússia, Sergey Lavrov, discutiram sobre o fim da guerra da Ucrânia e a relação entre Washington e Moscou durante encontro em Manila, nas Filipinas, nesta quinta-feira, 23. Ambos participaram da reunião anual de ministros das Relações Exteriores da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).
O teor do encontro foi revelado por um porta-voz do Departamento de Estado americano e confirmado pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Lavrov "mais uma vez confirmou a disposição da parte russa para uma solução político-diplomática do conflito" durante a reunião com Rubio, segundo o governo russo. (*Com informações da Associated Press)