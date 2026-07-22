Rubio diz que China não apoia cobrança de pedágios em Ormuz e vê cooperação de Pequim sobre Irã

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira (22) que a China deixou claro que não apoia a cobrança de pedágios no Estreito de Ormuz, em meio às tensões envolvendo o Irã e aos temores de interrupções no tráfego marítimo pela principal rota global de petróleo. Segundo ele, Pequim também tem sido "cooperativa em alguns casos" na questão iraniana, embora tenha se recusado a detalhar de que forma ocorreu essa colaboração, quando questionado.

Durante coletiva de imprensa após reunião de chanceleres da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), em Manila (Filipinas), Rubio reiterou que um Irã com armas nucleares é "intolerável" e afirmou que os EUA continuarão a atacar locais ligados a ofensivas contra embarcações, além de buscar reduzir a capacidade iraniana de atingir o transporte marítimo "sempre que possível". Ele acrescentou que Washington tem conversado com países interessados em proteger navios que transitam pela região.

Mais cedo, antes de participar da reunião da Asean, Rubio alertou que permitir que um país controle uma hidrovia internacional e cobre pedágios criaria "um precedente muito perigoso", que poderia se repetir em outras regiões do mundo. O presidente americano, Donald Trump, contudo, chegou a anunciar uma cobrança de taxas pela passagem em Ormuz, mas voltou atrás.

Em relação à China, Rubio disse que discutiu com o chanceler chinês, Wang Yi, a visita do presidente Xi Jinping aos Estados Unidos, prevista para setembro. Segundo ele, apesar de persistirem divergências, a relação entre Washington e Pequim é "essencial", e ambos identificaram áreas potenciais de cooperação. O secretário acrescentou que não tratou de interferência eleitoral nas conversas com Wang - tema principal do último discurso em "horário nobre" de Trump.

Ucrânia