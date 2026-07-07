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Falha estrutural

Ruas de Nova York são fechadas por risco de colapso de arranha-céu; consulado do Brasil é esvaziado

Segundo os bombeiros, colunas do edíficio de 38 andares cederam. Local abrigava a farmacêutica Pfizer e está sendo remodelado para transformar os escritórios em moradias

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AFP

Ben Turner

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