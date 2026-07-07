Ruas de Nova York são fechadas por risco de colapso de arranha-céu; consulado do Brasil é esvaziado

Departamento de Bombeiros de Nova York informaram que duas colunas do edifício haviam cedido. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Os serviços de emergência de Nova York fecharam várias ruas e evacuaram hotéis, escritórios e residências em Manhattan nesta terça-feira (7), após colunas estruturais de um arranha-céu em construção cederem, informaram os bombeiros.

O Consulado-Geral do Brasil em Nova York é um dos escritórios que foi evacuado e fechado temporariamente em razão do risco de desabamento do prédio vizinho.

O consulado informou ao g1, em nota, que a reabertura e a retomada dos atendimentos serão anunciadas assim que houver condições.

O arranha-céu de 38 andares onde aconteceu o incidente abrigava a sede da farmacêutica Pfizer e fica próximo à estação de trens Grand Central e da sede da ONU. O local está sendo remodelado para transformar os escritórios em moradias.

O que disseram os bombeiros

"As equipes determinaram que duas colunas haviam cedido nos andares 21 e 22", disse o Departamento de Bombeiros de Nova York em um comunicado.

"Pisos afundados entre os níveis 21 e 26. Aproximadamente 40 unidades, 130 agentes do Corpo de Bombeiros e do Serviço Médico de Emergências mobilizados. Até o momento, não há registro de feridos", acrescentou.

Hotéis, estabelecimentos comerciais e apartamentos próximos foram evacuados e várias ruas foram fechadas como uma medida de precaução, enquanto policiais e bombeiros percorrem a área.

O Departamento de Edificações de Nova York escreveu no X que seus "engenheiros estruturais estão no local investigando relatos de potenciais problemas estruturais no número 235 da rua East 42, Manhattan".